На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються з людей. ВІДЕО
На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються з людей. ВІДЕО
Правозахисники проінспектували один з психоневрологічних інтернатів на Львівщині і знайшли чимало порушень. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як на Хмельниччині у Замковій колонії знущались над людьми, та чому навіть попри виграну справу у Європейському суді з прав людини, в Україні не карають катів-правоохоронців.
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