У Луцьку патрульні в останню мить вберегли жінку від самогубства. ВІДЕО

У Луцьку молода – 25-річна дівчина ледве не сплигну з мосту через сварку із коханим. Патрульні помітили її пізно вночі – о другій годині, дівчина вже стояла за перилами мосту та наважувалась на відчайдушний крок. Детальніше у матеріалі!