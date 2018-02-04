У Луцьку патрульні в останню мить вберегли жінку від самогубства. ВІДЕО
У Луцьку патрульні в останню мить вберегли жінку від самогубства. ВІДЕО
У Луцьку молода – 25-річна дівчина ледве не сплигну з мосту через сварку із коханим. Патрульні помітили її пізно вночі – о другій годині, дівчина вже стояла за перилами мосту та наважувалась на відчайдушний крок. Детальніше у матеріалі!
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