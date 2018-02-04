В Україні відкрився Центр реагування на кіберзагрози. ВІДЕО
В Україні відкрився Центр реагування на кіберзагрози. ВІДЕО
Під захистом Центру вже перебувають різні державні інформаційні ресурси та об’єкти критичної інфраструктури. Надалі, за словами посадовців, він тільки розширюватиме свої можливості і вплив. Більше у сюжеті.
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