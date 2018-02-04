Одеські поліцейські затримали домушників-іноземців на місці злочину. ВІДЕО
Одеські поліцейські затримали домушників-іноземців на місці злочину. ВІДЕО
До складу злочинної групи входили іноземці. Зловмисники проникли до квартири одеситки та під час втечі з награбованим були затримані співробітниками поліції.
Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області на території Малиновського району м. Одеси викрили злочинну групу домушників.
Чоловіки вистежили, коли господарів не буде вдома та шляхом підбору ключа проникли до їх помешкання. Крадіїв 29-ти та 34 років правоохоронці затримали, коли вони залишали квартиру. Пересувалися зловмисники на автомобілі.
У чоловіків було вилучено ноутбук та коробку з запчастинами. Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
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