На Харківщині СБУ затримала на хабарі державного виконавця. ВІДЕО

На Харківщині СБУ затримала на хабарі державного виконавця. ВІДЕО

11:00 05.02.2018

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника одного з міжрайонних відділів Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Харківській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав чотири тисячі доларів США від місцевого мешканця за перенесення торгів із продажу майна, що перебувало у чоловіка в іпотеці, з подальшим припиненням виконавчого провадження.

У рамках досудового слідства, правоохоронці задокументували факт отримання держвиконавцем першої частини хабара. Під час отримання ще однієї частини неправомірної вигоди в розмірі двадцяти семи тисяч гривень співробітники СБ України затримали службовця у приміщенні відділу виконавчої служби.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення посадовцю підозри та обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття хабарника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону сил АТО.

За матеріалами прес-центру СБУ

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