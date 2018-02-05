У Житомирі підозрюваному у вбивстві суд не обрав запобіжний захід. ВІДЕО

01 лютого у Житомирі поліцією спільно з УСБУ у результаті спецоперації було затримано іноземця, який півтора року знаходився у міжнародному розшуку за вчинення зухвалого вбивства підприємця на одному із ринків обласного центру. Поліцейські двічі, 2 та 3 лютого, доставляли підозрюваного до суду для оголошення йому міри запобіжного заходу, однак засідання не відбулися.

23 травня 2016 року близько 15.00 у приміщенні кафе на одному з ринків обласного центру майже впритул було розстріляно 29-річного підприємця, коли він обідав.

За зібраною на місці події інформацією поліцейські встановили особу причетного, ним виявився 31-річний громадян Азербайджану. Після заочного винесення підозри в умисному вбивстві та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його було оголошено у міжнародний розшук.

1 лютого 2017 у м. Житомирі у результаті спецоперації поліцейські із залучення бійців «Корду» спільно з УСБУ затримали підозрюваного, який нелегально прибув до України.

Іноземця двічі, 2 та 3 лютого, доставляли до суду для оголошення запобіжного заходу, однак засідання так і не відбулися. Першого разу – через заявлену адвокатами необхідність присутності перекладача для затриманого, а другого – через… відсутність суддів.

Водночас термін, передбачеий для процедури оголошення запобіжного заходу - 48 годин, закінчиться увечері 3 лютого.

Таким чином кропітка, наполеглива і ризикована робота оперативників та слідчих із викриття та затримання осіб, підозрюваних у тяжких та особливо тяжких злочинах, практично зводиться нанівець такою «діяльністю» судової системи.

- Поліція Житомирщини у межах наданих повноважень вживатиме усіх заходів для забезпечення утримання підозрюваного у вчиненні вбивства під вартою з метою попередження скоєння ним інших правопорушень – нагадую, під час затримання при чоловікові було знайдено зброю – або повторної спроби втечі від органів правосуддя, - прокоментував начальник ГУНП В’ячеслав Печененко.

- Такі судові преценденти уже мали місце раніше в області, а загалом ця ситуація, окрім того, що є на совісті тих, хто її свідомо створив, ставить під загрозу безпеку жителів Житомирщини, та й не лише, залишаючи на волі небезпечних злочинців.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області