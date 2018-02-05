У Києві поліцейські затримали банду викрадачів престижних іномарок. ВІДЕО

У Києві поліцейські затримали банду викрадачів престижних іномарок. ВІДЕО

20:00 05.02.2018

Над встановленням учасників цієї групи та викриттям їх злочинної діяльності працівники карного розшуку столиці працювали кілька місяців. Сьогодні вночі успішно проведені оперативно-розшукові заходи завершилися затриманням трьох іноземців, які викрали позашляховик.

Сьогодні після півночі зловмисники підійшли до припаркованого у дворі на вулиці Механізаторів «Range Rover», розбили скло дверцят і відійшли у тінь. Через деякий час, коли впевнилися, що їхні дії не помітили, вони скористалися спеціальним пристроєм для програмування (прописування) ключів, завели машину та поїхали.

Позашляховик відігнали у гараж, за кілька кварталів від місця скоєння злочину: зловмисники залишили викрадений автомобіль, пересіли у свою машину та хотіли їхати, однак їх затримали працівники карного розшуку.

Правоохоронці встановили власницю «Range Rover» та зателефонували їй. Жінка була переконана, що її автомобіль перебуває там, де вона його припаркувала. А вже згодом киянка написала заяву про викрадення транспортного засобу.

«Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала правопорушення. Трьох громадян іншої держави, 1971, 1979 та 1983 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найстаршого із них у 2016 році затримували столичні оперативники у групі викрадачів елітних автомобілів.

За рішенням суду він відбув покарання у вигляді одного року тюремного ув’язнення. Два його спільники із тимчасовими посвідками на проживання перетнули кордон України у квітні цього року», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Затримані обгрунтовно підозрюються у скоєнні ще трьох викрадень елітних транспортних засобів у Києві: двох автомобілів «Toyota» та «Infiniti». Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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