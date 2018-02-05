У Києві вночі у дворі обстріляли двох чоловіків. ВІДЕО

У Києві вночі у дворі обстріляли двох чоловіків. ВІДЕО

19:45 05.02.2018

Кулі зачепили чоловіків добряче – у обох поранені ноги. Батьку ще прилетіло у живіт. На місці їх оглянули медики. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. Не знадобилася їм і допомога правоохоронців.  

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