У Києві вночі у дворі обстріляли двох чоловіків. ВІДЕО
У Києві вночі у дворі обстріляли двох чоловіків. ВІДЕО
Кулі зачепили чоловіків добряче – у обох поранені ноги. Батьку ще прилетіло у живіт. На місці їх оглянули медики. Від госпіталізації постраждалі відмовилися. Не знадобилася їм і допомога правоохоронців.
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