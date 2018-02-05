В Україні «погосподарювала» негода. ВІДЕО

В Україні «погосподарювала» негода. Від так в Ізмаїлі, що на Одещині сильні зливи та різке похолодання. Аби уберегти малечу від снігового колапсу місцева влада залишила школярів вдома. До снігових заметів рятувальники, переконують, були готові. Засніжило і Львівщину. Сильний снігопад паралізував рух трасою Київ-Чоп. Крім того, зустрічною смугою рухаються і курмувальники легковиків на перевалах Закарпаття. Адже законну смугу для руху зайняли вантажівки. Буксуючи фури, які застрягли у снігу створили затор не на один кілометр. Детальніше – у сюжеті!