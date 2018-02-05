У Херсонській області вантажівка в’їхала в автобус з людьми. ВІДЕО

Автобус «Еталон» з 19 пасажирами перекинувся, а вантажівка «ДАФ» поруч завмерла у кюветі. Такі наслідки кривавої ДТП на Херсонщині. За попередніми даними, в автобус на повному ходу врізалася вантажівка.

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