На Вінниччині затримали жінку, яка викрала півторарічну дитину. ВІДЕО

На Черкащині у місті Умань молода жінка викрала півторарічну дівчинку. Пішла на автовокзал і намагалась втекти до Вінниці. Тим часом матір, у якої вкрали немовля звернулась до поліції. Правоохоронці повідомили працівникам автовокзалу, автомобільних заправок, водіям маршрутних автобусів про крадійку дитини. Вже на Вінниччині її знайшли…

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