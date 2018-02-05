У Києві «Національні дружини» допомагали місцевим жителям боротися із забудовою екопарку. ВІДЕО
У Києві «Національні дружини» допомагали місцевим жителям боротися із забудовою екопарку. ВІДЕО
Не пройшло і тижня, як вони склали присягу, а про них знову заговорили. У Києві на Осокорках члени Національної дружини ніби намагалися завалити паркан, який огородив місце будівництва майбутньої електростанції.
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