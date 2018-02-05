У Замковій колонії на Хмельниччині в’язні бунтують – голодують з 22 січня. ВІДЕО

В приміщені колишнього монастирю, де нині облаштували колонію, холодні батареї, грибок на стінах, а людей за найменші порушення можуть кайданками прикувати в санчастині. Деякі в’язні калічать себе, інші - гуртуються та оголошують голодування. В адміністрації колонії у свою чергу переконують, жодних катувань немає, а в’язні голодують бо хочуть привілеїв, які їм законом не передбачені.