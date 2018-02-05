В Ужгороді працівник ДАБІ промишляв хабарами. ВІДЕО

Своє тепленьке місцечко посадовець знайшов в Управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції. І тут налагодив цілу схему, яка дозволяла різним порушникам вийти сухими із води. Звісно ж, не за їхні красиві очі, а за долари. Більше у огляді.

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