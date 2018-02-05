В Ужгороді працівник ДАБІ промишляв хабарами. ВІДЕО

В Ужгороді працівник ДАБІ промишляв хабарами. ВІДЕО

22:45 05.02.2018

Своє тепленьке місцечко посадовець знайшов в Управлінні Державної архітектурно-будівельної інспекції. І тут налагодив цілу схему, яка дозволяла різним порушникам вийти сухими із води. Звісно ж, не за їхні красиві очі, а за долари. Більше у огляді.

Також в огляді хабар.news:

У Львові посадовцю носили данину за перевищення ліміту споживаної електроенергії.

Податківця у Києві затримали на хабарництві.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Під час пожежі на Одещині тяжко постраждали троє людей. ВІДЕО
Під час пожежі на Одещині тяжко постраждали троє людей. ВІДЕО
05.02.2018 | 23:30
У МВС обіцяють закупити нові гелікопетри для рятувальників. ВІДЕО
У МВС обіцяють закупити нові гелікопетри для рятувальників. ВІДЕО
05.02.2018 | 23:15
В Ужгороді працівник ДАБІ промишляв хабарами. ВІДЕО
В Ужгороді працівник ДАБІ промишляв хабарами. ВІДЕО
05.02.2018 | 22:45
У Замковій колонії на Хмельниччині в’язні бунтують – голодують з 22 січня. ВІДЕО
У Замковій колонії на Хмельниччині в’язні бунтують – голодують з 22 січня. ВІДЕО
05.02.2018 | 22:15
У Києві «Національні дружини» допомагали місцевим жителям боротися із забудовою екопарку. ВІДЕО
У Києві «Національні дружини» допомагали місцевим жителям боротися із забудовою екопарку. ВІДЕО
05.02.2018 | 21:45
На Вінниччині затримали жінку, яка викрала півторарічну дитину. ВІДЕО
На Вінниччині затримали жінку, яка викрала півторарічну дитину. ВІДЕО
05.02.2018 | 21:15
У Херсонській області вантажівка в’їхала в автобус з людьми. ВІДЕО
У Херсонській області вантажівка в’їхала в автобус з людьми. ВІДЕО
05.02.2018 | 20:45
В Україні «погосподарювала» негода. ВІДЕО
В Україні «погосподарювала» негода. ВІДЕО
05.02.2018 | 20:15
У Києві поліцейські затримали банду викрадачів престижних іномарок. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали банду викрадачів престижних іномарок. ВІДЕО
05.02.2018 | 20:00
У Києві вночі у дворі обстріляли двох чоловіків. ВІДЕО
У Києві вночі у дворі обстріляли двох чоловіків. ВІДЕО
05.02.2018 | 19:45
У Житомирі підозрюваному у вбивстві суд не обрав запобіжний захід. ВІДЕО
У Житомирі підозрюваному у вбивстві суд не обрав запобіжний захід. ВІДЕО
05.02.2018 | 14:20
На Харківщині СБУ затримала на хабарі державного виконавця. ВІДЕО
На Харківщині СБУ затримала на хабарі державного виконавця. ВІДЕО
05.02.2018 | 11:00
У Вінниці, обороняючись, чоловік вбив одного з нападників. ВІДЕО
У Вінниці, обороняючись, чоловік вбив одного з нападників. ВІДЕО
04.02.2018 | 22:00
На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються з людей. ВІДЕО
На Львівщині у психоневрологічному інтернаті знущаються з людей. ВІДЕО
04.02.2018 | 22:00
У Луцьку патрульні в останню мить вберегли жінку від самогубства. ВІДЕО
У Луцьку патрульні в останню мить вберегли жінку від самогубства. ВІДЕО
04.02.2018 | 21:45
В Україні у незаконних реабілітаційних центрах катують та знущаються над людьми. ВІДЕО
В Україні у незаконних реабілітаційних центрах катують та знущаються над людьми. ВІДЕО
04.02.2018 | 21:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Потрібно розрізняти, що є мистецтвом, а що пропагандою
04.02.2018
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Соратникам Януковича не місце на українському телебаченні!
02.02.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Допомога США для України
02.02.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна виплачувати компенсації мирним жителям т.зв. ЛДНР, які постраждали від бойових дій?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.