У МВС обіцяють закупити нові гелікопетри для рятувальників. ВІДЕО
У МВС обіцяють закупити нові гелікопетри для рятувальників. ВІДЕО
Кажуть, вже цього року рятувальники зможуть не лише виїжджати, а вилітати на виклики на новеньких вертольотах.
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