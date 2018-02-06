У Києві затримали винуватця смертельної ДТП на проспекті Шухевича. ВІДЕО
У Києві затримали винуватця смертельної ДТП на проспекті Шухевича. ВІДЕО
Масштабна автопригода із смертельними наслідками сталася у Києві. Дві людини загинули, ще три постраждали, п’ять машин перетворилися на консервні бляшанки, а винуватець… винуватець зіткнення був п’яний! Поліція його вже затримала. Подробиці у сюжеті.
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