У Києві затримали винуватця смертельної ДТП на проспекті Шухевича. ВІДЕО

Масштабна автопригода із смертельними наслідками сталася у Києві. Дві людини загинули, ще три постраждали, п’ять машин перетворилися на консервні бляшанки, а винуватець… винуватець зіткнення був п’яний! Поліція його вже затримала. Подробиці у сюжеті.