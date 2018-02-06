В Ірпені, що під Києвом, водій зник з місця серйозної аварії.ВІДЕО
В Ірпені, що під Києвом, водій зник з місця серйозної аварії.ВІДЕО
На перетині вулиць Котляревського та 6-ї Лінії в Ірпені зіткнулись автомобілі «Hyundai» і «Audi». «Hyundai» рухався головною дорогою, "німець" виїжджав з другорядної – і протаранив Хюндай, та так, що його відкинуло у паркан.
Оператор – М.Шинкар
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