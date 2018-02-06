У Запоріжжі затримали підозрюваного у вбивстві військового. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Запоріжжі затримали підозрюваного у вбивстві військового. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

06:30 06.02.2018

У Запоріжжі затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця. Сам злочин стався у Києві, в ніч на 1 лютого в одному із ресторанів. 21 річного солдата-контрактника зарізали. Причина трагедії банальна - дві компанії посварилися в середині закладу. 

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