У Києві чоловіка вдарило струмом просто біля бювету. ВІДЕО
У Києві чоловіка вдарило струмом просто біля бювету. ВІДЕО
Бювет на розі вулиць Коцюбинського і Липинського у Києві пробиває струмом! Набирати воду, принаймні у п’ятницю 2 січня, там було небезпечно, але ніхто не реагував! - лист приблизно такого змісту надіслали нам в редакцію Магнолії-ТВ. Хто повинен був відреагувати? – дізнайтесь!
|
06.02.2018 | 07:20
|
06.02.2018 | 07:20
|
06.02.2018 | 07:00
|
06.02.2018 | 06:45
|
06.02.2018 | 06:30
|
05.02.2018 | 23:30
|
05.02.2018 | 23:15
|
05.02.2018 | 22:45
|
05.02.2018 | 22:15
|
05.02.2018 | 21:45
|
05.02.2018 | 21:15
|
05.02.2018 | 20:45
|
05.02.2018 | 20:15
|
05.02.2018 | 20:00
|
05.02.2018 | 19:45
|
05.02.2018 | 14:20
-
- 1 з 947
- ››