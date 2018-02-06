У Києві чоловіка вдарило струмом просто біля бювету. ВІДЕО

Бювет на розі вулиць Коцюбинського і Липинського у Києві пробиває струмом! Набирати воду, принаймні у п’ятницю 2 січня, там було небезпечно, але ніхто не реагував! - лист приблизно такого змісту надіслали нам в редакцію Магнолії-ТВ. Хто повинен був відреагувати? – дізнайтесь!