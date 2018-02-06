У Києві 18-річного молодика підозрюють у кривавому замаху на вбивство. ВІДЕО

У Києві 18-річного молодика підозрюють у кривавому замаху на вбивство. ВІДЕО

07:20 06.02.2018

Спровокувавши конфлікт, зловмисник спочатку із кулаками накинувся на чоловіка, а потім кілька разів вдарив його ножем у груди.

Потерпілий із тяжкими травмами знаходиться у лікарні, а правопорушника на час слідства арештували.
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля розважального закладу на вулиці Йорданській б’ються чоловіки. За вказаною адресою терміново прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські відразу затримали нападника. Під час поверхневого огляду у нього виявили ніж і телескопічну палицю. Він перебував у сильному алкогольному сп’янінні та поводив себе агресивно.
30-річного уродженця Черкаської області із проникаючими колото-різаними пораненнями грудної клітини, різаними ранами рук та численними забоями тіла забрала «швидка». Наразі він перебуває під наглядом лікарів. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці з’ясували, що між компанією чоловіків та двома перехожими виникла суперечка. Згодом словесний конфлікт переріс у бійку. Один із чоловіків накинувся на опонента та почав його бити руками і ногами. Згодом зловмисник дістав ніж і продовжив бити свого опонента.
Почувши звуки поліцейської сирени, товариші, які були з правопорушником, розбіглися у різні сторони. Потерпілий намагався втекти від озброєного нападника, але він увесь час наздоганяв його та продовжував бити.

Слідчим відділом розпочато два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
18-річного уродженця Києва затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва
Оксана Ліщук

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