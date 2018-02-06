У Дніпрі поліцейські затримали озброєного вуличного наркодилера. ВІДЕО

У Дніпрі поліцейські затримали озброєного вуличного наркодилера. ВІДЕО

18:30 06.02.2018

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання 30-річного чоловіка поліцейські виявили 23 г метамфетаміну, розфасований у сліп-пакети, 50 г наркотичного засобу «марихуана», 3 електронні ваги, пістолет травматичної дії та набої.

Обшуки провели співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі в будинку по вул. Вагонній в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 307.

Вилучені речовини та зброю направили на експертизу. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу та відкриття кримінальних проваджень за ст. 263 та 309 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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