СБУ припинила ліквідувала канал контрабанди псевдоефедрину з Європи. ВІДЕО

СБУ припинила ліквідувала канал контрабанди псевдоефедрину з Європи. ВІДЕО

22:30 06.02.2018

Співробітники Служби безпеки України припинили масштабну контрабанду прекурсору псевдоефедрин з Європи.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Дніпропетровщини організував у регіоні «підпільні» нарколабораторії, де виготовляв небезпечну психотропну речовину метамфетамін. Для контрабандних поставок в нашу країну псевдоефедрину він залучив до наркобізнесу двох мешканців Західної України.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників у пункті пропуску Угринів на Львівщині. Під час огляду легковика ділків співробітники СБ України виявили майже 6,3 тисячі пігулок із вмістом псевдоефедрину, прихованих від митного контролю.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення наркоділкам про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Операція проводилася спільно із співробітниками митної та прикордонної служби.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України припинили масштабну контрабанду прекурсору псевдоефедрин з Європи.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Дніпропетровщини організував у регіоні «підпільні» нарколабораторії, де виготовляв небезпечну психотропну речовину метамфетамін. Для контрабандних поставок в нашу країну псевдоефедрину він залучив до наркобізнесу двох мешканців Західної України.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників у пункті пропуску Угринів на Львівщині. Під час огляду легковика ділків співробітники СБ України виявили майже 6,3 тисячі пігулок із вмістом псевдоефедрину, прихованих від митного контролю.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення наркоділкам про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Операція проводилася спільно із співробітниками митної та прикордонної служби.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4357#.tYAckQIS.dpbs

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