Пекельна аварія на Миколаївщині: в машині згоріло двоє людей. ВІДЕО

Вранці на дорозі Миколаїв - Снігурівка зіткнулися автомобіль «Toyota» і зерновоз КАМАЗ. За попередніми даними через сніг і вітер на слизькій дорозі позашляховик занесло, він виїхав на зустрічну смугу руху, а там зустрівся з КамАЗом. Від потужного бокового удару машини зім’яло, через якусь мить вони ще спалахнули.