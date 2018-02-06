Пекельна аварія на Миколаївщині: в машині згоріло двоє людей. ВІДЕО
Пекельна аварія на Миколаївщині: в машині згоріло двоє людей. ВІДЕО
Вранці на дорозі Миколаїв - Снігурівка зіткнулися автомобіль «Toyota» і зерновоз КАМАЗ. За попередніми даними через сніг і вітер на слизькій дорозі позашляховик занесло, він виїхав на зустрічну смугу руху, а там зустрівся з КамАЗом. Від потужного бокового удару машини зім’яло, через якусь мить вони ще спалахнули.
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