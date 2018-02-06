Побиття ненависника Небесної Сотні. До поліції досі ніхто не звертався. ВІДЕО
Побиття ненависника Небесної Сотні. До поліції досі ніхто не звертався. ВІДЕО
У Києві жорстоко побили чоловіка, який зруйнував меморіал Героям Небесної сотні. 5 лютого Юрій Чеканов, провина якого у хуліганстві доведена, вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО. Того ж дня на сторінці у Фейсбуці екс-командира скандального батальйону «Торнадо» Руслана Абальмаза з’явився допис з фотографіями закривавленого чоловіка.
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