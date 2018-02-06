В Одеській області чоловік зберігав у себе вдома зброю та наркотики. ВІДЕО

Про наступний злочин із Одеської області правоохоронців теж повідомили небайдужі. Розповіли – у 38-річного чоловіка в будинку можуть зберігатися заборонені предмети…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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