В Одеській області чоловік зберігав у себе вдома зброю та наркотики. ВІДЕО

В Одеській області чоловік зберігав у себе вдома зброю та наркотики. ВІДЕО

20:45 06.02.2018

Про наступний злочин із Одеської області правоохоронців теж повідомили небайдужі. Розповіли – у 38-річного чоловіка в будинку можуть зберігатися заборонені предмети…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Києві зловмисник сильно побив чоловіка…

У Києві затримали підозрюваного у вбивстві жінки…

У Вінниці пожежні врятували від вогню житловий будинок…

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