Знати в обличчя: в Україні хочуть зробити реєстр педофілів публічним. ВІДЕО
Знати в обличчя: в Україні хочуть зробити реєстр педофілів публічним. ВІДЕО
Історія, яка трапилась у столиці буквально на днях. Вдень мама разом із донькою повертались додому, як раптом невідомий чоловік звернувся до 11-річної дівчинки зі словами «я тебе пам’ятаю». На той час мама не придала уваги ні словам, ні зустрічній посмішці доньки. Якби вона знала у що це обернеться – забила б на сполох у ту ж секунду. Тому що після звабник караулив малечу на вулиці просто неба, дорогою до школи, ба навіть зустрічав після уроків. Про це написала жінка на своїй сторінці у Facebook. Продовження історії – у сюжеті!
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