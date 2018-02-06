Закон у дії - що тепер очікує злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
Закон у дії - що тепер очікує злісних неплатників аліментів. ВІДЕО
Заплати аліменти і живи спокійно. Вступив у силу закон, який посилює відповідальність для злісних неплатників аліментів. Відтепер кожного з них жорстко контролюватимуть і за несплату грошей каратимуть. Запитаєте «як»? Про все це у випуску «детально»!
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