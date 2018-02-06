Молодий актор, який вступився за літнього чоловіка, отримав 6 ножових ударів. ВІДЕО
Молодий актор, який вступився за літнього чоловіка, отримав 6 ножових ударів. ВІДЕО
Мало не ціною власного життя. Молодий актор з Києва заступився за літнього чоловіка. Натомість отримав від хуліганів шість ножових ударів. Хлопець вже більше тижня в лікарні. Та болять йому не стільки рани, скільки нерозуміння того, як якийсь молодик так зухвало дозволив собі звертатись до старшого за нього віком чоловіка?!
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