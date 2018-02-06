Верховна Рада проігнорувала зауваження правозахисників щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу. ВІДЕО

Черговий сплеск дискусій виник навколо законопроекту Про реінтеграцію Донбасу. Нагадаємо, після того, як документ прийняли у першому читанні, він доопрацьовувався і зазнав досить кардинальних змін. Наприклад, значне розширення на окупованих територіях повноважень силових структур та складний перетин лінії розмежування. Правозахисники одразу вказали на низку небезпек, які можуть призвести до значних порушень прав людини і закликали не ухвалювати законопроект.