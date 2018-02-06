Поранених та вбитих на Сході цивільних ніхто не рахує - правозахисники. ВІДЕО

Щодня ми чуємо подібні звіти про ситуацію в зоні АТО: точну кількість обстрілів, поранених та жертв серед військовослужбовців. Інколи в них згадуються і постраждалі серед мирного населення. Але це радше виняток, ніж правило. Якщо щодо військових ведеться суворий облік, то поранених чи загиблих серед мирного населення ніхто не рахує. За останні складні для України три з половиною роки в державі так і не спромоглися створити єдиний реєстр обліку поранених внаслідок АТО цивільних осіб. Більше у сюжеті.