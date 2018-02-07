На Львівщині СБУ затримала на хабарі голову об’єднаної територіальної громади. ВІДЕО
На Львівщині СБУ затримала на хабарі голову об’єднаної територіальної громади. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі голову однієї з об'єднаних територіальних громад Самбірського району Львівщини.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця п’ятнадцять тисяч гривень за сприяння у перерахуванні коштів згідно з актами виконаних робіт та гарантію укладення нових договорів на ремонтні роботи.
Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Самбора після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі десять тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
Операція з викриття хабарника проводилась співробітниками Управління СБУ у Львівській області спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
За матеріалами прес-центру СБУ
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