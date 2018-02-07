На Львівщині СБУ затримала на хабарі голову об’єднаної територіальної громади. ВІДЕО

На Львівщині СБУ затримала на хабарі голову об’єднаної територіальної громади. ВІДЕО

05:00 07.02.2018

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі голову однієї з об'єднаних територіальних громад Самбірського району Львівщини.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від приватного підприємця п’ятнадцять тисяч гривень за сприяння у перерахуванні коштів згідно з актами виконаних робіт та гарантію укладення нових договорів на ремонтні роботи.

Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Самбора після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі десять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Операція з викриття хабарника проводилась співробітниками Управління СБУ у Львівській області спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ

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