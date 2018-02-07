У Одесі колишній зек врятував голодних дітей. ВІДЕО

Подія трапилась кілька місяців тому у місті мільйоннику – Одесі. Тільки но зараз співробітники поліції наважились про неї розповісти. Патрульні приїхали на виклик до квартири, де було троє маленьких діточок. Наймолодшому майже два рочки, найстаршому чотири. Голі та босі. У квартирі був тільки но прокислий суп та манна каша на воді, яка також була зіпсована. За малюками доглядала п'яна «няня». Продовження історії – у сюжеті!