У Одесі колишній зек врятував голодних дітей. ВІДЕО
У Одесі колишній зек врятував голодних дітей. ВІДЕО
Подія трапилась кілька місяців тому у місті мільйоннику – Одесі. Тільки но зараз співробітники поліції наважились про неї розповісти. Патрульні приїхали на виклик до квартири, де було троє маленьких діточок. Наймолодшому майже два рочки, найстаршому чотири. Голі та босі. У квартирі був тільки но прокислий суп та манна каша на воді, яка також була зіпсована. За малюками доглядала п'яна «няня». Продовження історії – у сюжеті!
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