Жертви домашнього насильства стануть більш захищені. ВІДЕО
Жертви домашнього насильства стануть більш захищені. ВІДЕО
Щороку жертвами насильства у сім'ях стають майже 100 тисяч жінок і дітей. Нарешті тему домашнього насильства не стали замовчувати. Це питання тепер вийшло на державний рівень. В Україні вступив у силу закон про запобігання та протидію домашньому насильству.
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