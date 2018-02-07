Жертви домашнього насильства стануть більш захищені. ВІДЕО

Щороку жертвами насильства у сім'ях стають майже 100 тисяч жінок і дітей. Нарешті тему домашнього насильства не стали замовчувати. Це питання тепер вийшло на державний рівень. В Україні вступив у силу закон про запобігання та протидію домашньому насильству.