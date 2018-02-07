У Києві під час ДТП легковик влетів у відбійник. ВІДЕО

У Києві автомобіль вилетів на відбійник. ДТП трапилася ввечері на Дніпровській Набережній. Кермувальник «Honda Civic» нашим репортерам розповів, що їхав у бік мосту Патона. Аж раптом, навпроти торгівельного центру «Silver Breeze», його підрізала інша автівка. Подробиці у сюжеті.