У Києві під час ДТП легковик влетів у відбійник. ВІДЕО

У Києві під час ДТП легковик влетів у відбійник. ВІДЕО

09:40 07.02.2018

У Києві автомобіль вилетів на відбійник. ДТП трапилася ввечері на Дніпровській Набережній. Кермувальник «Honda Civic» нашим репортерам розповів, що їхав у бік мосту Патона. Аж раптом, навпроти торгівельного центру «Silver Breeze», його підрізала інша автівка. Подробиці у сюжеті. 

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