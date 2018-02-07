У Києві під час ДТП легковик влетів у відбійник. ВІДЕО
У Києві під час ДТП легковик влетів у відбійник. ВІДЕО
У Києві автомобіль вилетів на відбійник. ДТП трапилася ввечері на Дніпровській Набережній. Кермувальник «Honda Civic» нашим репортерам розповів, що їхав у бік мосту Патона. Аж раптом, навпроти торгівельного центру «Silver Breeze», його підрізала інша автівка. Подробиці у сюжеті.
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