У Києві затримали небезпечного дебошира. ВІДЕО

У Києві 18-річний хлопець чекає у СІЗО на вирок суду. Його підозрюють у замаху на вбивство чоловіка. А тепер про все спочатку. Поліцейським повідомили - на вулиці Йорданській біля розважального закладу бійка – чоловіки лупцюють один одного.