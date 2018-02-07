У Києві затримали небезпечного дебошира. ВІДЕО
У Києві затримали небезпечного дебошира. ВІДЕО
У Києві 18-річний хлопець чекає у СІЗО на вирок суду. Його підозрюють у замаху на вбивство чоловіка. А тепер про все спочатку. Поліцейським повідомили - на вулиці Йорданській біля розважального закладу бійка – чоловіки лупцюють один одного.
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