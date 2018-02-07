В Одесі на гарячому затримали злочинну групу домушників. ВІДЕО
В Одесі на гарячому затримали злочинну групу домушників. ВІДЕО
Крадії діяли за відпрацьованою схемою. Певний час слідкували за одним із будинків. Вистежили, коли господарів не було вдома. А потім, підібравши ключ, проникли до помешкання. Винесли ноутбук та інші цінні речі. Після цього втекли на своєму автомобілі. Та не встигли й далеко заїхати як поліцейські їх затримали.
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