На Херсонщині зіткнулись вантажівка та автобус з людьми. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Автобус «Еталон» з 19 пасажирами перекинувся, а вантажівка «ДАФ» поруч завмерла у кюветі. Такі наслідки кривавої ДТП на Херсонщині. За попередніми даними, в автобус на повному ходу врізалася вантажівка.