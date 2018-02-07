На Херсонщині зіткнулись вантажівка та автобус з людьми. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Херсонщині зіткнулись вантажівка та автобус з людьми. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Автобус «Еталон» з 19 пасажирами перекинувся, а вантажівка «ДАФ» поруч завмерла у кюветі. Такі наслідки кривавої ДТП на Херсонщині. За попередніми даними, в автобус на повному ходу врізалася вантажівка.
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