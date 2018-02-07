У Рівному поліцейські вилучили значну партію наркотиків. ВІДЕО
У Рівному поліцейські вилучили значну партію наркотиків. ВІДЕО
На вулиці Коновальця у Рівному поліцейські викрили 26-річного рівнянина з великою партією наркотиків. У молодика вилучили пакунок з 76-ма таблетками «Subutex», загальна вартість яких на чорному ринку становить майже сто тисяч гривень.
Усе вилучене поліцейські відправлять на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС.
«Досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України триває, — повідомив т.в.о. начальника УПН ГУНП в Рівненській області Олександр Зеленков. — За зберігання наркотиків зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном на три роки».
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області
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