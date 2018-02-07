На Дніпропетровщині поліцейські катували затриманого. ВІДЕО

На Дніпропетровщині поліцейські безпідставно затримали чоловіка та ще й знущалися над ним. Крім того, у цьому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як у Хмельницькому СІЗО вбили арештанта, і як на Київщині викрали людину.