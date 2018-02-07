У Красногорівці стався вибух, постраждали троє дітей. ВІДЕО
У Красногорівці стався вибух, постраждали троє дітей. ВІДЕО
У Красногорівці, що на Донеччині стався вибух, в результаті якого постраждало троє дітей віком від трьох до чотирнадцяти років. За попередніми даними діти знайшли поки не встановлений вибуховий пристрій і гралися з ним у себе в будинку. Наразі діти знаходяться у лікарні. У них осколкові поранення. Двоє молодших дітлахів на часі перебувають у важкому стані – їх направили до хірургічного відділення. Осколки дітям влучили в живіт, і одній дитині відірвало кілька пальців. Під час вибуху батьки дітей знаходилися в сусідній кімнаті, де вживали алкоголь.
|
07.02.2018 | 21:45
|
07.02.2018 | 21:15
|
07.02.2018 | 20:45
|
07.02.2018 | 20:20
|
07.02.2018 | 20:10
|
07.02.2018 | 17:30
|
07.02.2018 | 15:00
|
07.02.2018 | 10:00
|
07.02.2018 | 09:40
|
07.02.2018 | 09:20
|
07.02.2018 | 08:00
|
07.02.2018 | 07:40
|
07.02.2018 | 07:20
|
07.02.2018 | 06:45
|
07.02.2018 | 06:15
|
07.02.2018 | 05:00
-
- 1 з 949
- ››