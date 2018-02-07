У Красногорівці стався вибух, постраждали троє дітей. ВІДЕО

У Красногорівці, що на Донеччині стався вибух, в результаті якого постраждало троє дітей віком від трьох до чотирнадцяти років. За попередніми даними діти знайшли поки не встановлений вибуховий пристрій і гралися з ним у себе в будинку. Наразі діти знаходяться у лікарні. У них осколкові поранення. Двоє молодших дітлахів на часі перебувають у важкому стані – їх направили до хірургічного відділення. Осколки дітям влучили в живіт, і одній дитині відірвало кілька пальців. Під час вибуху батьки дітей знаходилися в сусідній кімнаті, де вживали алкоголь.