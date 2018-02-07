У Сумах водій влаштував справжні перегони із поліцейськими. ВІДЕО

У Сумах водій влаштував справжні перегони із поліцейськими. ВІДЕО

20:20 07.02.2018

Водій, і оком не змигнувши, що є газу, рвонув з місця. Поліцейські кинулись його наздоганяти. Спойлер – перша спроба виявилась невдалою. Більше у огляді.

Крім того в огляді дивіться ще про таке:

На Запоріжчині п’яний водій вантажівки перепахав розділовий газон.

Безглузда ДТП на Сумщині: кермувальник «забув» правила руху на кільці.

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