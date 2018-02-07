У Сумах водій влаштував справжні перегони із поліцейськими. ВІДЕО
У Сумах водій влаштував справжні перегони із поліцейськими. ВІДЕО
Водій, і оком не змигнувши, що є газу, рвонув з місця. Поліцейські кинулись його наздоганяти. Спойлер – перша спроба виявилась невдалою. Більше у огляді.
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