У Сумах водій влаштував справжні перегони із поліцейськими. ВІДЕО

Водій, і оком не змигнувши, що є газу, рвонув з місця. Поліцейські кинулись його наздоганяти. Спойлер – перша спроба виявилась невдалою. Більше у огляді.

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