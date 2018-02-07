На Вінниччині чоловік сокирою забив до смерті двох своїх товаришів. ВІДЕО

На Вінниччині у селі Бушинка сільська голова помітила на подвір’ї одного з домогосподарств двох бездиханних односельчан. Жінку схопив переляк. Та поборовши шок, подзвонила до поліції. Приїхавши на місце події, правоохоронці побачили закривавлених місцевих жителів – одному 56 років, іншому – 62. Обоє мертві…

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