Заробітки в Росії закінчилися для українця 7 роками ув’язнення. ВІДЕО
Заробітки в Росії закінчилися для українця 7 роками ув’язнення. ВІДЕО
Чоловік розповів, що він ув’язнений. До того ж не на території України. 7 років суворого режиму він отримав у Російській Федерації. У повідомленні пояснював і за що саме та чому звертається до нас. Чоловік родом із села Мирне, що на Київщині. Ми зв’язалися із рідними Сергія, аби з перших вуст дізнатися, що сталося. Виявилося, що причиною бід чоловіка стало просте бажання знайти кращу роботу. Більше у сюжеті.
|
07.02.2018 | 21:45
|
07.02.2018 | 21:15
|
07.02.2018 | 20:45
|
07.02.2018 | 20:20
|
07.02.2018 | 20:10
|
07.02.2018 | 17:30
|
07.02.2018 | 15:00
|
07.02.2018 | 10:00
|
07.02.2018 | 09:40
|
07.02.2018 | 09:20
|
07.02.2018 | 08:00
|
07.02.2018 | 07:40
|
07.02.2018 | 07:20
|
07.02.2018 | 06:45
|
07.02.2018 | 06:15
|
07.02.2018 | 05:00
-
- 1 з 949
- ››