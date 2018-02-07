Напад на знімальну групу «Магнолії-ТВ». Прокуратура передала справу до суду. ВІДЕО
Напад на знімальну групу «Магнолії-ТВ». Прокуратура передала справу до суду. ВІДЕО
Робота на місці аварій – зазвичай непроста і досить нервова в силу свої специфіки – у людей неприємності, можуть бути травмовані, не кажучи вже про фатальні наслідки. Та от 25 грудня минулого року, на перший погляд рядова ДТП без постраждалих на бульварі Дружби народів у Києві перетворилася для нашої знімальної групи на справжнє дикунство.
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