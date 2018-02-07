На будівництво житла для сиріт з бюджету виділили понад 500 мільйонів. ВІДЕО
На будівництво житла для сиріт з бюджету виділили понад 500 мільйонів. ВІДЕО
Заступник міністра соціальної політики України Олександра Чуркіна повідомляє, - тільки за грудень 2017 року держава придбала 51 житлове приміщення для будинків сімейного типу в різних містах України. В них зараз мешкають понад 300 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще три будинки сімейного типу на стадії будівництва. В них житимуть 30 дітей. Подробиці у сюжеті.
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