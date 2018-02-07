Омбудсмен вкотре наголосила на необхідності захисту жителів Донбасу та Криму. ВІДЕО

В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини кажуть: вкрай необхідно розуміти, як виглядатиме майбутнє для мешканців окупованих частин держави. Перша ціль – подолати наслідки конфлікту на Донбасі та окупації Криму. А це означачає захистити права тих, хто живе і планує жити й далі на тимчасово окупованих територіях України.