Омбудсмен вкотре наголосила на необхідності захисту жителів Донбасу та Криму. ВІДЕО
Омбудсмен вкотре наголосила на необхідності захисту жителів Донбасу та Криму. ВІДЕО
В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини кажуть: вкрай необхідно розуміти, як виглядатиме майбутнє для мешканців окупованих частин держави. Перша ціль – подолати наслідки конфлікту на Донбасі та окупації Криму. А це означачає захистити права тих, хто живе і планує жити й далі на тимчасово окупованих територіях України.
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