Екс-главу СБУ допитали у справі про держраду Януковича. ВІДЕО

В Оболонському районному суді Києва допитали свідків обвинувачення у справі про державну зраду Віктора Януковича. Відносно швидко дав свідчення радник постійного представництва України в ООН Андрій Цимбалюк. Чого не скажеш про колишнього голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Кілька годин він відповідав на запитання суддів, прокурорів та адвокатів президента втікача.