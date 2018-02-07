Екс-главу СБУ допитали у справі про держраду Януковича. ВІДЕО
Екс-главу СБУ допитали у справі про держраду Януковича. ВІДЕО
В Оболонському районному суді Києва допитали свідків обвинувачення у справі про державну зраду Віктора Януковича. Відносно швидко дав свідчення радник постійного представництва України в ООН Андрій Цимбалюк. Чого не скажеш про колишнього голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка. Кілька годин він відповідав на запитання суддів, прокурорів та адвокатів президента втікача.
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