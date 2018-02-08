У Києві посадили у СІЗО підозрюваного у вбивстві військового. ВІДЕО
У Києві посадили у СІЗО підозрюваного у вбивстві військового. ВІДЕО
Один із дебоширів вийшов із кафе на кілька хвилин, а потім повернувся вже із ножем. На кадрах відеоспостереження добре видно, як чоловік замахується на свого опонента…
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