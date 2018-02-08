На Сумщині «Audi» протаранив пасажирський автобус. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Сумщині «Audi» протаранив пасажирський автобус. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На автотрасі «Батурин-Конотоп-Суми» зіткнулися автомобіль «Ауді» та рейсовий автобус «ПАЗ». За попередніми даними, водій легковика, місцевий 22-річний житель, виїхав на смугу зустрічного руху та не розминувся з автобусом.
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