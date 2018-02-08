Освітня платформа «BeSmart» буде доступна для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО. ВІДЕО
Освітня платформа «BeSmart» буде доступна для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО. ВІДЕО
Фахівці зазначають – дуже важливо заохочувати молодь з окупованих територій їхати навчатися саме до України. Бо не сила допоможе зрештою повернути Крим та Донбас, а саме люди, їхнє усвідомлення того, що вони частина України і їх тут чекають. Більше у сюжеті.
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